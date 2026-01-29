Monitoraggio nazionale CPIA e percorsi di secondo livello | compilazione dal 31 gennaio al 23 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un monitoraggio dedicato ai percorsi formativi per adulti. La rilevazione si svolge dal 31 gennaio al 23 febbraio e coinvolge le scuole di tutta Italia. L’obiettivo è raccogliere dati sui corsi di secondo livello e sul funzionamento dei Centri Provincialidi Istruzione per gli Adulti (CPIA). Le scuole stanno compilando i questionari in queste settimane, con l’intento di migliorare l’offerta formativa e capire meglio le esigenze degli studenti adulti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato l'apertura di un monitoraggio nazionale dedicato ai percorsi formativi per adulti. L'iniziativa coinvolge i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e le scuole secondarie di secondo grado che ospitano i cosiddetti percorsi di secondo livello, un tempo noti come corsi serali. L'attività viene condotta in collaborazione con INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 107 del 2015, articolo 1, comma 23. Si tratta di un passaggio che mira a raccogliere dati sulle attività effettivamente svolte nei vari contesti territoriali e sulla loro organizzazione.

