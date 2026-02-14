Campo largo | sprint al fotofinish Conta tra Ceccarelli e Vaccari Niente primarie sabato il nome

Il campo largo si avvicina al traguardo, con Ceccarelli e Vaccari in corsa serrata per la scelta finale. Dopo settimane di scontri e trattative, il partito ha deciso di evitare le primarie e di annunciare il nome durante l’assemblea di sabato. La tensione tra i due candidati aumenta, mentre i sostenitori attendono con ansia il risultato definitivo.

di Francesco Ingardia Pronti via, tolti i convenevoli e le pacche sulle spalle, un interrogativo spezza il ghiaccio del vertice carbonaro del centrosinistra di giovedì sera in Sant'Agostino. "Dunque le primarie?", l'amletico quesito posto da Barbara Croci agli alleati del campo largo (gli stessi debuttanti al ballo alla Casa dell'Energia settimana scorsa). Fino in fondo la segretaria provinciale del Pd sonda lo scenario rilanciato da Vincenzo Ceccarelli. L'"usato sicuro" che brama Palazzo Cavallo, spintosi sino alla capriola sulle primarie (prima snobbate, ora suggerite) dato che la volata del candidato sindaco si vincerà di cortomuso "entro il prossimo sabato".