Sicurezza nei locali no a giochi pirotecnici

Il prossimo consiglio comunale discuterà un ordine del giorno proposto da Davide Capezzera e Giuseppe Vandelli, capigruppo di Forza Italia e Lega. La proposta mira a rafforzare le norme di sicurezza nei locali chiusi, introducendo il divieto di utilizzo di fuochi e dispositivi pirotecnici all’interno degli ambienti al chiuso. L’obiettivo è prevenire rischi e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

"Divieto di utilizzare, nei locali al chiuso, fuochi e dispositivi pirotecnici". E' il nucleo di un ordine del giorno che Davide Capezzera e Giuseppe Vandelli, capigruppo in consiglio comunale rispettivamente di Forza Italia e Lega, presenteranno all'assemblea in occasione della prossima riunione. "Rafforzare la sicurezza nei locali aperti al pubblico e prevenire situazioni di grave pericolo": è questo l'obiettivo del documento redatto dai due giovani consiglieri comunali, che muove dai tragici e recenti episodi " verificatisi in contesti di intrattenimento al chiuso, che hanno dimostrato come l'uso di effetti pirotecnici possa costituire un serio rischio per l'incolumità delle persone, soprattutto in ambienti caratterizzati da elevata affluenza".

Catania, sicurezza: sequestrati botti e scovata una sala giochi abusiva - CATANIA – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla Polizia Locale, hanno setacciato diversi quartieri della città, concentrandosi in particolare sul contrasto ... livesicilia.it

La festa di Capodanno si trasforma in tragedia: incendio nel locale pieno di giovani a Crans-Montana

Celano, stretta sulla sicurezza nei locali, Santilli vieta fiamme libere e pirotecnici a tutela della comunità - facebook.com facebook

#Sicurezza nei locali da ballo, la Prefettura di #Modena convoca tutti dopo la tragedia di #CransMontana. Paolo Buzzega, presidente provinciale e dirigente nazionale Silb (Sindacato italiano locali da ballo): «Bene, su questo tema non si scherza» x.com

