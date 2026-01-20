Da Crans-Montana a Courmayeur | stop ai fuochi pirotecnici nei locali

A seguito dell’incidente di Crans-Montana, sono state introdotte restrizioni più rigorose sull’uso di fuochi pirotecnici e sparklers nei locali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Questa misura si applica anche a Courmayeur e altre località, mirando a prevenire incidenti e a tutelare l’incolumità di clienti e operatori. Le nuove norme rappresentano un passo importante verso una gestione più responsabile degli eventi con effetti luminosi e sonori.

Nuovo giro di vite sull'utilizzo di fuochi d'artificio e sparkler nei locali dopo la tragedia di Crans-Montana. Quest'oggi il Comune di Courmayeur ha emanato un'ordinanza di divieto dell'utilizzare di fiamme libere e articoli pirotecnici negli ambienti chiusi. Nei giorni scorsi il Piper, storica discoteca della Capitale, è stato sottoposto a sequestro preventivo, nell'ambito della campagna di controlli sulla sicurezza della movida scattati in tutta Italia dopo la strage di ragazzi avvenuta nella cittadina svizzera la notte di Capodanno. L'ordinanza del sindaco di Courmayeur. Riguardo a Courmayeur, nota località sciistica della Valdigne (Valle d'Aosta), nell' ordinanza a firma del sindaco Roberto Rota si legge che il provvedimento " fa seguito ai recentissimi tragici eventi di cronaca occorsi in ambito internazionale, i quali hanno inevitabilmente portato all’attenzione le criticità relative alla sicurezza nei locali pubblici ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Crans-Montana a Courmayeur: stop ai fuochi pirotecnici nei locali Tragedia a Crans-Montana: Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei localiIn seguito alla tragedia di Crans-Montana, il Comune di Livigno ha emanato un'ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e pirotecnici nei locali pubblici. Tragedia a Crans-Montana: Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei localiIl Comune di Livigno ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Incendio Crans-Montana, l'orrore della strage nei verbali dei testimoni; Crans-Montana, al Policlinico di Milano un ferito da Niguarda; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Crans Montana, in passato due indagini sui Moretti. Leonardo Bove arrivato al Niguarda da Zurigo. Da Crans-Montana a Courmayeur: stop ai fuochi pirotecnici nei localiIl Comune di Courmayeur ha emanato un'ordinanza di divieto dell'utilizzare di fiamme libere e articoli pirotecnici negli ambienti chiusi dopo la tragedia avvenuta in Svizzera ... ilgiornale.it Strage di Capodanno a Crans-Montana, spunta un documento inedito: sul conto dei coniugi Moretti solo 500 euroA Dentro la notizia, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, è stato mostrato un documento inedito relativo ai coniugi Moretti, indagati per la strage ... msn.com Intensificati i controlli dopo la tragedia di Crans-Montana - facebook.com facebook Crans-Montana, domani nuovo interrogatorio per Moretti. I legali: 'Ristabilire la verità'. Chiesta la trascrizione dell'incontro con l'ambasciatore italiano #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.