prevenzione al maschile si amplia lo screening psa

In Lombardia, l’ampliamento dello screening Psa nasce dalla crescente preoccupazione per il tumore alla prostata. La regione ha deciso di offrire test più accessibili, coinvolgendo un numero maggiore di uomini over 50, per individuare precocemente eventuali segnali di malattia. Questa mossa mira a ridurre i casi avanzati, rendendo più efficace la diagnosi precoce. Le autorità sanitarie puntano a sensibilizzare i cittadini, invitandoli a partecipare agli screening per tutelare la salute maschile. La novità entra in vigore già da questo mese.
IN LOMBARDIA. Il rafforzamento dello screening voluto dal Pirellone potenzia le strategie internazionali. Porreca: «Tumore alla prostata, killer silenzioso». È un controllo semplice ma prezioso, perché permette di intercettare precocemente una delle patologie più diffuse. E, giocando d’anticipo, le possibilità di cura sono maggiori e i trattamenti meno invasivi. Anche Humanitas Gavazzeni è in campo per lo screening del tumore alla prostata. A fine 2025, Regione Lombardia ha deliberato la progressiva estensione – da realizzarsi nel corso del 2026 – dell’accesso al test dell’antigene prostatico specifico (Psa) a tutti gli uomini tra i 50 e i 69 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
