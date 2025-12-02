Screening gratuiti La prevenzione si fa anche al supermercato

di Ylenia Cecchetti L’adesione sull’Empolese ha un trend positivo. Il 70% delle donne accoglie l’invito a presentarsi per lo screening preventivo del tumore alla mammella, tra il 50 e il 60% effettua quello alla cervice uterina. Va peggio per il colon retto: l’adesione non supera il 45%. Numeri che spiegano bene la necessità di incentivare la prevenzione, portarla in piazza. Anzi, metterla nel carrello. della spesa. Fino al 12 dicembre l’ Unità Mobile dell’ISPRO sosterà nel parcheggio del Centro Coop di via Sanzio a Empoli per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito o che comunque, hanno diritto a partecipare allo screening. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Screening gratuiti. La prevenzione si fa anche al supermercato

Altre letture consigliate

APPUNTAMENTI GRATUITI PER SCREENING PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA E DEL COLLO DELL’UTERO Il Comune di Sennori organizza una giornata dedicata alla salute delle donne di Sennori, in collaborazione con la ASL 1 SAS - facebook.com Vai su Facebook

Screening gratuiti. La prevenzione si fa anche al supermercato - Fino al 12 dicembre alla Coop di via Sanzio presente l’Unità Mobile dell’ISPRO per effettuare mammografie, test per la cervice e per l’epatite C "Un modello che intercetta chi altrimenti rischia di ri ... lanazione.it scrive

Screening gratuiti. Test all’Ipercoop. La prevenzione si fa anche al supermercato - È partita l’undicesima tappa della campagna ’Metti la prevenzione nel carrello’, promossa da Regione, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl ... Scrive lanazione.it

Prevenzione oncologica, screening gratuiti su due mezzi Ispro in piazza Duomo a Firenze - A Firenze, in Piazza Duomo, torna il 'Villaggio della Salute' per La Toscana delle Donne, a cura di Ispro. Segnala 055firenze.it

Prevenzione oncologica: fino al 21 screening gratuiti su due mezzi Ispro in Piazza Duomo - Prenotandosi sarà possibile effettuare mammografia e, da quest’anno, anche il test Hpv e Pap test, una valutazione senologica gratuita, o riconsegnare (anche gli uomini) le provette per lo screening ... Come scrive maremmanews.it

Frascineto abbraccia la prevenzione: oltre cento cittadini agli screening gratuiti - Successo per la giornata dedicata al controllo di glicemia e pressione: Comune, associazioni e operatori sanitari insieme per promuovere salute e consapevolezza nella comunità ... Come scrive ecodellojonio.it

Villaggio della salute al Centro Coop: ambulatorio mobile per check-up e screening gratuiti - “Insieme per la salute del territorio” è l'iniziativa ospitata dal Centro Coop di Empoli oggi e domani, sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19: una due giorni organizzata da Unicoop ... Come scrive 055firenze.it