Al via a Trieste lo screening per la prevenzione del tumore ai polmoni

Partito lo screening per il tumore al polmone con Tac ad alta risoluzione per i lavoratori ex esposti ad amianto che siano fumatori o ex fumatori da meno di 15 anni e che abbiano un'età compresa fra 55 e 80 anni. Si tratta di un'importante opportunità che parte grazie al progetto Pnrr Sintesi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Parte a Trieste il maxi screening gratuito, così si può scoprire il tumore al polmone prima che compaiano i sintomi triesteallnews.it/2025/11/parte-… Vai su X

! ! Farmacia Zacchia – Sessa Aurunca, Viale Trieste 36 Dalle 9:00 alle 13:00 Oggi e domani ti aspettiamo per due giornate dedicate alla prevenzione e al benessere, con tanti screening - facebook.com Vai su Facebook

Al via lo screening per il tumore ai polmoni rivolto alle categorie a rischio - È partito lo screening per il tumore al polmone con Tac ad alta risoluzione per i lavoratori ex esposti ad amianto che siano fumatori o ex fumatori da meno di 15 anni e che abbiano un'età compresa fra ... Segnala triestecafe.it

Screening gratuito per la prevenzione del tumore del collo dell’utero nei consultori dell’ASST Sette Laghi - Una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore del collo dell’utero: è quella promossa da ASST Sette Laghi, in collaborazione con ATS Insubria, in programma sabato 13 dicembre, dalle ... varesenews.it scrive

Lombardia, al via lo screening gratuito per la prevenzione del tumore alla prostata - Regione Lombardia ha avviato un programma di screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore alla prostata. ecodibergamo.it scrive