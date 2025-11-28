Al via a Trieste lo screening per la prevenzione del tumore ai polmoni

Partito lo screening per il tumore al polmone con Tac ad alta risoluzione per i lavoratori ex esposti ad amianto che siano fumatori o ex fumatori da meno di 15 anni e che abbiano un'età compresa fra 55 e 80 anni. Si tratta di un'importante opportunità che parte grazie al progetto Pnrr Sintesi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

