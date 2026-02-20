Presunto arresto alla Pellezzano Servizi il sindaco smentisce | Nessuna misura cautelare

Il nome di Pellezzano Servizi è comparso in un episodio che ha sollevato molte domande. Secondo fonti ufficiali, si era parlato di un possibile arresto, ma il sindaco ha negato categoricamente. Ha spiegato che nessuno dei dipendenti o dirigenti dell’azienda è stato sottoposto a misure restrittive. La vicenda riguarda un’indagine ancora in corso, che coinvolge alcuni aspetti amministrativi. La comunità aspetta chiarimenti ufficiali su quanto accaduto.

Morra ha spiegato di aver ritenuto "doveroso fornire ai cittadini un chiarimento ufficiale e definitivo", a seguito della richiesta di informazioni avanzata dalla minoranza consiliare Nessun arresto, né misure cautelari a carico di dipendenti o dirigenti della Pellezzano Servizi S.p.A. È quanto chiarito dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, in una nota ufficiale diffusa dopo la comunicazione del gruppo consiliare "Pellezzano di Tutti", che aveva fatto riferimento a un presunto arresto del Direttore Tecnico della società partecipata. Il primo cittadino ha spiegato di aver ritenuto "doveroso fornire ai cittadini un chiarimento ufficiale e definitivo", a seguito della richiesta di informazioni avanzata dalla minoranza consiliare.