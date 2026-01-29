Mandato di arresto internazionale e documenti falsi misura cautelare per 36enne russo a Bologna

Questa mattina, la Polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 36 anni, russo, con un mandato di arresto internazionale. Gli agenti hanno anche trovato documenti falsi nella sua abitazione. L’uomo è stato portato in carcere su ordine del Gip, che ha accolto la richiesta della procura. La misura cautelare arriva nell’ambito di un’indagine più ampia condotta dalla sezione antiterrorismo.

(Adnkronos) – Nella prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, nello specifico il personale della Sezione Antiterrorismo della Digos di Bologna, con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, nei confronti di un 36enne russo per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La misura cautelare si inserisce nell’ambito di una complessa e articolata attività investigativa avviata nel giugno scorso, quando, nel centro di Bologna, personale della Digos ha controllato l’uomo, in compagnia di un connazionale 38enne, entrambi trovati in possesso di documenti di identità falsi, validi per l’espatrio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Bologna Polizia Documenti falsi e terrorismo: arrestato 36enne russo La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 36 anni proveniente dalla Russia. Il cittadino russo arrestato a Bologna per documenti falsi e terrorismo La polizia di Bologna ha arrestato un cittadino russo di 36 anni, sospettato di aver prodotto e posseduto documenti falsi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bologna Polizia Argomenti discussi: Mandato di arresto internazionale e documenti falsi: 36enne russo arrestato a Bologna; Bologna, arrestato russo per presunta associazione terroristica; Spari al mercato, 24enne dell'Agro in manette dopo l'estradizione dalla Spagna; Fugge dagli Usa dopo una truffa da 20 milioni di dollari, ma mancano i documenti per l'estradizione: cittadino svizzero scarcerato a Bari. Mandato di arresto internazionale e documenti falsi, misura cautelare per 36enne russo a BolognaLa Corte d'Appello di Bologna non ha concesso l'estradizione alla luce dell'attuale situazione internazionale Nella prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, nello specifico il personale della ... adnkronos.com Arresto di un cittadino russo a Bologna: accuse di terrorismo e falsificazione di documentiNella mattinata del 29 gennaio 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un cittadino russo di 36 anni a Bologna. Gli agenti della sezione antiterrorismo della ... notizie.it L'uomo era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, dovendo espiare una pena definitiva di 11 anni, 6 mesi e 6 giorni di reclusione. - facebook.com facebook Taiwan: mandato d'arresto per Pete Lau, CEO e cofondatore di OnePlus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.