Pressure | Il Trailer del film con Brendan Fraser che svela il volto ignoto del D-Day

Il meteo ha deciso il corso della Seconda guerra mondiale, e questa volta il protagonista è Brendan Fraser. Il trailer di “Pressure”, il nuovo film di Anthony Maras, mostra come condizioni atmosferiche estreme abbiano influenzato le decisioni durante il D-Day. Le immagini intense rivelano scene di tempeste e mare agitato, che complicano le operazioni degli alleati. Inediti dettagli storici si mescolano a sequenze di suspense, dando un’idea della tensione che si respirava in quei momenti. Il film arriverà presto nelle sale italiane.

Il destino della Seconda Guerra Mondiale non è stato deciso solo dalle armi, ma anche dal meteo. È questo il cuore pulsante di "Pressure", il nuovo thriller storico diretto da Anthony Maras, di cui è stato appena rilasciato il primo adrenalinico trailer. Prodotto da Working Title e Studiocanal, il film arriverà nelle sale statunitensi il 29 maggio 2026 distribuito da Focus Features, promettendo di svelare i retroscena meno noti dell'Operazione Overlord. La trama: 72 ore che hanno cambiato la storia. Basato sull'omonima pièce teatrale di David Haig (che firma la sceneggiatura insieme a Maras), Pressure si concentra sulle 72 ore di estrema tensione che hanno preceduto lo sbarco in Normandia.