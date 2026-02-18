HIKARI dirige con delicatezza una storia intima ed emozionante, interpretata con calore da Brendan Fraser. Sullo sfondo una Tokyo che avvolge i personaggi e gli spettatori. Da quando abbiamo visto Rental Family alla Festa del Cinema di Roma, il fenomeno a cui attinge il film ci torna in mente regolarmente: colpisce infatti questa realtà che non conoscevamo e che in Giappone esiste sin dagli anni '80, ovvero quella delle famiglie in affitto, un servizio che alcune aziende mettono a disposizione di clienti alla ricerca di un supporto emotivo. E torniamo a pensarci perché il film diretto da HIKARI lo sfrutta come spunto per costruire una storia che lascia il segno, che scalda il cuore e accompagna anche al termine della visione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rental Family, recensione: Brendan Fraser in un film che scalda il cuore

Leggi anche: I migliori film in streaming di Brendan Fraser, che sta per tornare in sala con Rental Family - Nelle vite degli altri

Leggi anche: Nuovo film di la mummia in uscita senza brendan fraser

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.