La mummia - Il ritorno Brendan Fraser onesto | Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film
In questo articolo, esploriamo le rivelazioni di Brendan Fraser riguardo alla sua esperienza con Dwayne Johnson, alias The Rock, nel franchise de
La star del franchise tra gli anni '90 e 2000 ha confessato che prima di lavorarci insieme nel secondo capitolo non sapeva davvero chi fosse The Rock. Brendan Fraser ha confessato che prima di lavorare insieme a lui in La mummia - Il ritorno, non conosceva affatto Dwayne Johnson, definendolo 'un casting ispirato'. Tuttavia, Fraser non aveva bisogno di conoscere The Rock personalmente. L'attore sapeva che Johnson sarebbe stato perfetto per interpretare il Re Scorpione nel secondo lungometraggio del franchise d'avventura, dopo l'enorme successo del primo lungometraggio uscito nelle sale nel 1999. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La mummia – Il ritorno: la spiegazione del finale del film
Dwayne Johnson ha recentemente ringraziato Brendan Fraser per avergli cambiato la vita con La Mummia - Il ritorno. Raccontando il loro incontro sul set, Johnson ha ricordato: "Era uno dei franchise più importanti al mondo all'epoca. Ero pronto per il mio ingr Vai su Facebook
Amici da quasi 25 anni. Perlomeno, dalla première de "La Mummia - Il Ritorno": protagonisti di un nuovo "Actors on Actors", Brendan Fraser e Dwayne Johnson hanno ricordato quel film, in particolare... "l'affascinante" CGI del finale : instagram.com/p/DSBH5q Vai su X
25 anni dopo La Mummia - Il Ritorno, Dwayne Johnson ringrazia Brendan Fraser: c'entra The Smashing Machine - Brendan Fraser e Dwayne Johnson si riuniscono 25 anni dopo aver recitato insieme in "La Mummia - Segnala comingsoon.it
