La mummia - Il ritorno Brendan Fraser onesto | Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film

La star del franchise tra gli anni '90 e 2000 ha confessato che prima di lavorarci insieme nel secondo capitolo non sapeva davvero chi fosse The Rock. Brendan Fraser ha confessato che prima di lavorare insieme a lui in La mummia - Il ritorno, non conosceva affatto Dwayne Johnson, definendolo 'un casting ispirato'. Tuttavia, Fraser non aveva bisogno di conoscere The Rock personalmente. L'attore sapeva che Johnson sarebbe stato perfetto per interpretare il Re Scorpione nel secondo lungometraggio del franchise d'avventura, dopo l'enorme successo del primo lungometraggio uscito nelle sale nel 1999.