Terra dei Fuochi parte rimozione rifiuti in 17 siti del Casertano e a Ponte Riccio

Il Commissario Giuseppe Vadalà ha avviato le operazioni di rimozione dei rifiuti in 17 aree del Casertano, inclusa Ponte Riccio, per ridurre l’inquinamento ambientale. Le squadre hanno già iniziato a lavorare sui siti segnalati, che presentano livelli preoccupanti di contaminazione. La scelta di intervenire in queste zone deriva da studi e rilievi recenti che hanno evidenziato gravi problemi di discariche abusive e rifiuti abbandonati. I lavori puntano a liberare i terreni e a prevenire rischi per la salute dei residenti.

Sono partite le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano ricadenti nella Terra dei Fuochi, e individuati perché contaminati dal punto di vista ambientale dal Commissario Unico per la Bonifica delle discariche e dei siti contaminati Giuseppe Vadalà. La rimozione dei rifiuti è partita contestualmente anche a Ponte Riccio, sito del comune di Giugliano in Campania (Napoli), sede di una maxi-discarica abusiva ubicata nei pressi di un campo rom; un intervento da 2,3 milioni di euro. E stamani Vadalà ha visitato proprio il sito di Ponte Riccio e l'ex mattatoio di Caserta, altro luogo fortemente inquinato oggetto dell'intervento di rimozione, ubicato nella periferia sud del capoluogo.