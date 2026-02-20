Premier League | il City sfida il Newcastle Juve e Inter in campo

Il Manchester City scende in campo oggi contro il Newcastle, a causa di un momento di forma positivo dei Citizens. La partita si gioca nel contesto di un campionato molto combattuto, con i padroni di casa che cercano punti pesanti per mantenere il primo posto. In contemporanea, Juventus e Inter affrontano avversari importanti in Italia, sperando di rafforzare le loro posizioni in classifica. Gli incontri di oggi potrebbero cambiare le prospettive di tutta la stagione.

Il sipario della Premier League si alza oggi, sabato 21 febbraio, per un ventisettesimo turno che promette di essere uno spartiacque fondamentale sia per la corsa al titolo che per la lotta salvezza. Con le telecamere di tutto il mondo puntate sugli stadi inglesi, la giornata si preannuncia carica di adrenalina, con il Manchester City di Guardiola chiamato a rispondere presente nel posticipo serale per non perdere il contatto con la vetta. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 21022026 16:00 Aston Villa – Leeds United Combo 1X + Over 1,5 21022026 16:00 Brentford – Brighton and Hove Albion Multigol 2 – 4 21022026 16:00 Chelsea – Burnley Combo 1 + Over 2,5 21022026 18:30 West Ham United – Bournemouth Gol 21022026 21:00 Manchester City – Newcastle United 1 Il pomeriggio si apre alle 16:00 con tre sfide ad altissima intensità.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Risultati Premier League: vittoria del City con un Haaland da record, il Liverpool stende gli Spurs e pareggio spettacolare tra Newcastle e ChelseaEcco un riepilogo dei principali risultati della Premier League: il Manchester City ha conquistato una vittoria convincente contro il West Ham con una doppietta di Haaland, raggiungendo temporaneamente la vetta della classifica.

Premier League, i risultati dei match delle 15: rispondono all’Arsenal City e Aston Villa. Stop del Tottenham contro il Nottingham, male anche il Newcastle contro il Sunderland nel derbyI risultati delle sfide delle 15 della 16ª giornata di Premier League hanno visto risposte importanti di Arsenal, City e Aston Villa, mentre il Tottenham e il Newcastle hanno subito sconfitte.

