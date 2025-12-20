Risultati Premier League | vittoria del City con un Haaland da record il Liverpool stende gli Spurs e pareggio spettacolare tra Newcastle e Chelsea
Ecco un riepilogo dei principali risultati della Premier League: il Manchester City ha conquistato una vittoria convincente contro il West Ham con una doppietta di Haaland, raggiungendo temporaneamente la vetta della classifica. Il Liverpool ha superato gli Spurs, mentre Newcastle e Chelsea hanno concluso con un pareggio ricco di emozioni. Questi incontri hanno confermato l’equilibrio e la competitività del campionato.
Risultati Premier League: Haaland da record, il City batte il West Ham. Pareggio spettacolare tra Newcastle e Chelsea, bene il Liverpool sul Tottenham Il Manchester City si prende almeno per una notte la vetta della Premier League, superando 3-0 il West Ham grazie alla doppietta di Haaland e al gol di Reijnders, in attesa dell’Arsenal, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Manchester United, un 'folle' 4-4 contro il Bournemouth; Arsenal, vittoria batticuore. Il Liverpool ritrova Salah e batte il Brighton, il Chelsea riparte; Recap 16a Giornata di Premier League; Premier League: il Liverpool vince e ritrova Salah, l'Arsenal vince al 94'.
Tottenham-Liverpool 1-2: seconda vittoria di fila dei Reds, Chelsea agganciato al quarto posto in classifica - I Reds di Arne Slot centrano la seconda vittoria consecutiva e salgono al quarto posto in classifica agganciando il Chelsea (2- eurosport.it
Premier League, risultati e highlights della 16^ giornata - Successo anche del Liverpool: doppietta di Ekitike al Brighton e ritorno in campo (con ovazione di Anfield) di Sa ... sport.sky.it
PREMIER LEAGUE - Vittorie per Manchester City, Aston Villa, Nottingham Forest e Sunderland, i risultati - La domenica della 16ª giornata di Premier League vede il successo del Manchester City, 3- napolimagazine.com
