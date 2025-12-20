Risultati Premier League | vittoria del City con un Haaland da record il Liverpool stende gli Spurs e pareggio spettacolare tra Newcastle e Chelsea

Ecco un riepilogo dei principali risultati della Premier League: il Manchester City ha conquistato una vittoria convincente contro il West Ham con una doppietta di Haaland, raggiungendo temporaneamente la vetta della classifica. Il Liverpool ha superato gli Spurs, mentre Newcastle e Chelsea hanno concluso con un pareggio ricco di emozioni. Questi incontri hanno confermato l’equilibrio e la competitività del campionato.

