Preghiera della sera 2 Febbraio 2026 | Non abbandonarmi

Concludiamo il lunedì sera con una preghiera semplice e sincera. Si chiede con fiducia la clemenza del Padre, sperando nel Suo perdono e protezione. È un momento di quiete, dedicato a chiedere aiuto e conforto prima di andare a dormire.

Concludiamo questo lunedì con la preghiera della sera: rivolgiamoci con fiducia alla clemenza del Padre, per ottenere il Suo misericordioso perdono e chiedere la Sua potente protezione da ogni male. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen.

