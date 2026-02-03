La preghiera della sera di oggi invita a chiedere fiducia e coraggio. Si rivolge a chi cerca pace dopo una giornata difficile, suggerendo di affidare le proprie preoccupazioni a Dio. Un messaggio semplice: per riposare bene, bisogna lasciar andare le ansie e affidarsi all’amore divino.

Donami fiducia e coraggio”: la preghiera della sera per ritrovare la pace. Affida a Dio la tua giornata e scaccia le preoccupazioni per riposare nel Suo amore. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 3 Febbraio 2026: “Donami fiducia e coraggio”

Approfondimenti su Preghiera Della Serata

La preghiera della sera del 21 gennaio 2026 ci invita a cercare la pace nel nostro cuore.

Il 3 gennaio 2026, nel nostro momento di preghiera serale, rivolgiamo una richiesta sincera alla Beata Maria Vergine:

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Vangelo del giorno – sab 31 gen 2026 | PERCHÉ HAI ANCORA PAURA - Mc 4,35-41

Ultime notizie su Preghiera Della Serata

Argomenti discussi: Giornata della Vita, al Maristella veglia di preghiera riflettendo sull'accoglienza verso i più piccoli; ANGELA BARALDI | AL VIA IL 31 GENNAIO DA GENOVA IL TOUR 3021 LIVE 2026 NEI CLUB ITALIANI; Diocesi: Milano, don Alberto Ravagnani sospende il ministero presbiterale. Mons. Agnesi (vicario generale), occasione di preghiera; Sveglia alle 3.30 e silenzio: 1.300 anni, sei monaci e la vita segreta dell'abbazia della Novalesa. Siamo un porto franco.

Questa sera, la consueta diretta streaming serale con i Vespri NON ci sarà. Unitevi a noi nella preghiera, ovunque vi troviate. #Preghiera #Vespri #Fratiminoriconventuale #SacroConvento - facebook.com facebook