Paura sul Tevere | barca in avaria trascinata dalla corrente salvati tre diportisti

Sul Tevere, tre diportisti sono stati salvati dopo che la loro barca è rimasta in avaria e è stata trascinata dalla corrente. L'intervento tempestivo della capitaneria di porto ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività nautiche sul fiume.

Paura sul Tevere per tre diportisti, trascinati dalla corrente del fiume e tratti in salvo dagli uomini della capitaneria di porto. L'intervento alle 11:30 di questa mattina a seguito di una segnalazione ricevuta dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, alla sala operativa della.

