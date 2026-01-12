Auto investe una donna a Tarquinia Anna Maria Razzi morta dopo giorni d'agonia

Un incidente a Tarquinia ha coinvolto una donna, Anna Maria Razzi, investita da un'auto. Nonostante le cure mediche, la donna è deceduta dopo alcuni giorni di ricovero. L'episodio ha suscitato particolare attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle eventuali responsabilità. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida.

Tarquinia – È morta la donna investita in via delle Croci - Non ce l’ha fatta la donna investita nella mattinata di lunedì 5 gennaio lungo via delle Croci. etrurianews.it

Tarquinia, morta la donna investita in via delle Croci - Non ce l’ha fatta la 75enne vittima di un incidente avvenuto il 5 gennaio Il giovane che era alla guida dell’auto dovrà rispondere di omicidio stradale ... civonline.it

