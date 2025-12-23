Fregene più sicura | calano furti e danneggiamenti crescono i controlli

A Fregene, nelle ultime settimane, si è osservato un calo dei furti e dei danneggiamenti, grazie anche a un aumento dei controlli sul territorio. Questa tendenza contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti e rappresenta un passo importante per la tutela della comunità. La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini resta fondamentale per mantenere e rafforzare questi risultati.

Fiumicino, 23 dicembre 2025 – A Fregene si registra una riduzione significativa dei furti, in particolare delle intrusioni nelle abitazioni, tra i reati che più incidono sulla percezione di insicurezza delle famiglie. In diminuzione anche i reati contro la persona, le truffe e gli episodi di danneggiamento. A fronte di questo andamento, cresce in maniera evidente l'attività delle Forze dell'Ordine. Un ruolo determinante è stato svolto dalla stazione dei carabinieri di Fregene, che ha messo in campo un sistema di vigilanza studiato per intercettare sul nascere eventuali azioni criminali, soprattutto nelle fasce orarie più esposte.

