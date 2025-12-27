Formazione | consegnati i diplomi di operatore socio-sanitario a 26 studenti

Pisa, 27 dicembre 2025 – Anche quest'anno, a conclusione del percorso di qualifica professionale di Oss-Operatore socio sanitario, c’è stata la cerimonia di consegna dei diplomi ai 26 ragazzi che hanno frequentato il corso promosso dall’Istituto di istruzione superiore Santoni-Gambacorti di Pisa, in collaborazione con la Regione Toscana e l’Aoup. Il percorso scolastico dura tre anni e consiste in una parte teorica e una pratica con docenti dell'Aoup e un tirocinio all’interno di alcune strutture ospedaliere. Quesi i nomi della commissione esaminatrice: da sinistra Alessia Civitelli (Aoup), Francesca Napolitano (Santoni), Agnese Muscarello (Santoni), Federica Melani (Aoup), Valeria Lodovichi (Ordine professionale infermieri Pisa), Monica Maria Matteoli (Ordine assistenti sociali). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Formazione: consegnati i diplomi di operatore socio-sanitario a 26 studenti Leggi anche: Opportunità per 800 studenti. Qualifica di operatore socio sanitario negli istituti professionali umbri Leggi anche: Operatore socio sanitario violentava gli anziani nella casa di riposo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Corsi per operatore socio-sanitario all'IIS Santoni-Gambacorti: 26 studenti diplomati. Formazione: consegnati i diplomi di operatore socio-sanitario a 26 studenti - Pisa, 27 dicembre 2025 – Anche quest'anno, a conclusione del percorso di qualifica professionale di Oss- lanazione.it

Arrivano i diplomi per i nuovi Oss e per i futuri operatori turistici - ‘Dai banchi di scuola verso il futuro’ è con questo titolo che si è tenuta al ‘Cicconi’ una cerimonia in cui protagonisti sono stati gli alunni del ‘Tarantelli’, istituto professionale del polo ... ilrestodelcarlino.it

Fismformazione e Fondazione Cr Firenze consegnano i diplomi di fine corso - L’anno formativo 2024/2025 ha permesso al 90% dei partecipanti di trovare lavoro. lanazione.it

Consegnati all’Istituto comprensivo per essere messi a disposizione dei plessi di Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara e Mandanici. Previsti corsi di formazione per interventi urgenti. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.