Posillipo vince | 13-8 alla Tibilisi ora sfida il Sete per l’Europa

Il Posillipo ha conquistato una vittoria importante contro la Dinamo Tibilisi, con il risultato di 13-8, grazie a una prestazione determinata alla Piscina Scandone di Napoli. La squadra partenopea ha messo in campo tutta la sua energia per ottenere il successo e ora si prepara a sfidare il Sete Natation nella prossima fase della Conference Cup. La vittoria rafforza la posizione del Posillipo in questa competizione europea, che prosegue con entusiasmo e determinazione. I giocatori sono pronti per l’impegno successivo.

Posillipo batte la Tibilisi e punta al Sete Natation nella Conference Cup. La Ranieri Impiantistica Posillipo ha debuttato con una convincente vittoria nella seconda fase della Conference Cup di pallanuoto, superando la Dinamo Tibilisi 13-8 alla Piscina Scandone di Napoli. Un successo che proietta la squadra campana verso il prossimo impegno contro il Sete Natation, in un girone che si preannuncia competitivo. Un avvio convincente alla Scandone. L'incontro di ieri ha il Posillipo prendere subito il controllo del gioco, imponendo il proprio ritmo e sfruttando le occasioni create. La squadra campana ha dimostrato solidità fisica e una notevole capacità di gioco di squadra, elementi che hanno contribuito in modo significativo al risultato positivo. Pallanuoto, C.N.Posillipo-Dinamo Tibilisi 13-8, Porzio: Importante iniziare con una vittoriaInizia con una vittoria la seconda fase di Conference Cup della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera per 13-8 la Dinamo Tbilisi, nella gara valevole per la prima giornata del girone, in cors ...