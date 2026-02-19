Pallanuoto buona la prima per il Posillipo nel girone di Conference Cup | battuta la Dinamo Tibilisi

Il Posillipo ha vinto contro la Dinamo Tbilisi nella prima partita della fase a gironi della Conference Cup, disputata alla Piscina Scandone. La squadra napoletana ha dominato l'incontro, chiudendo con un punteggio favorevole di 12-8. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da alcune azioni decisive, che hanno permesso ai padroni di casa di prendere subito il comando. I tifosi presenti hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine, creando un’atmosfera vibrante. La competizione prosegue fino a domenica prossima.

I rossoverdi esordiscono al meglio nella seconda fase della competizione europea, nel girone che si disputerà alla Piscina Scandone fino a domenica prossima Buona la prima per il Posillipo nella seconda fase della Conference Cup, con il girone che si giocherà fino a domenica prossima alla Piscina Scandone. I rossoverdi di Pino Porzio hanno battuto nettamente all'esordio la Dinamo Tibilisi per 13-8. La squadra partenopea ipoteca il successo nei primi due periodi, chiusi sull'8-2. I georgiani tentano la rimonta nella terza frazione, ma i posillipini controllano nell'ultimo parziale e chiudono sul + 5 (13-8).🔗 Leggi su Napolitoday.it Pallanuoto, Conference Cup alla Scandone: quattro match internazionali per il PosillipoIl Posillipo partecipa alla Conference Cup perché la competizione si svolge dal 19 al 22 febbraio alla Piscina Scandone di Napoli. Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference CupIl De Akker e il Posillipo vincono nelle prime partite della Conference Cup 2025-2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: C M – Anaconda Pallanuoto: buona la prima in casa, ma … che sofferenza!; Pallanuoto, buona la prima per il Posillipo nel girone di Conference Cup: battuta la Dinamo Tibilisi; Alcaraz, buona la prima a Doha. Salvati due set point contro Rinderknech; Buona la prima per l’Union Brescia. Al Rigamonti finisce 2 a 1. Pallanuoto, buona la prima per il Posillipo nel girone di Conference Cup: battuta la Dinamo TibilisiI rossoverdi esordiscono al meglio nella seconda fase della competizione europea, nel girone che si disputerà alla Piscina Scandone fino a domenica prossima ... napolitoday.it Pallanuoto, C.N.Posillipo-Dinamo Tibilisi 13-8, Porzio: Importante iniziare con una vittoriaInizia con una vittoria la seconda fase di Conference Cup della Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera per 13-8 la Dinamo Tbilisi, nella gara valevole per la prima giornata del girone, in cors ... napolimagazine.com Conference Cup: La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo Debutta in Europa! La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo torna a brillare sulla scena europea! Dal 19 al 22 febbraio, il team napoletano sarà impegnato nel secondo girone di qualificazio facebook Conference League, Jagiellonia-Fiorentina LIVE: turnover per Vanoli #SkySport #UECL #SkyUECL #Fiorentina #JagielloniaFiorentina x.com