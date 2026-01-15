Sagrada Família completati i bracci della croce sulla Torre di Gesù Cristo | ora manca solo l’Agnus Dei

A Barcellona, la Sagrada Família continua il suo avanzamento con il completamento dei bracci della croce sulla Torre di Gesù Cristo. La costruzione si avvicina alla sua conclusione, con l’unico elemento ancora da completare: l’Agnus Dei. Nonostante le lunghe lavorazioni, il monumento mantiene il suo ritmo, segnando un passo importante verso il completamento di questa celebre basilica, simbolo di architettura e fede.

A Barcellona, all’ombra delle gru che da decenni modellano la Sagrada Família, oggi è successo qualcosa che avvicina il tempio alla sua forma definitiva. Sulla Torre di Gesù Cristo, la più alta e simbolica, sono stati installati tutti e quattro i bracci orizzontali della croce: elementi enormi, geometrici, pesanti come piccoli camion, che però nel progetto di Gaudí devono sembrare leggeri come luce. La manovra è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando il cantiere – uno dei più osservati al mondo – sembrava muoversi al rallentatore mentre in realtà completava uno dei passaggi più delicati dell’intero complesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

