Portobello, episodio con Tortora, ha suscitato scalpore per il suo racconto drammatico e controverso. La serie HBO Max ricostruisce la vicenda di un giudice sbattuto ingiustamente in prima pagina, alimentando emozioni forti tra il pubblico. Bellocchio riprende il caso, portando in scena dettagli sconvolgenti di un errore giudiziario che ha segnato l’Italia. La narrazione coinvolge lo spettatore, alternando momenti di rabbia e di riflessione. La storia di Tortora si chiude con un interrogativo sul funzionamento della giustizia italiana.

Uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani è al centro della serie HBO Max. Un racconto capace di scatenare rabbia, incredulità, ilarità nervosa e commozione. Protagonista un gigantesco Fabrizio Gifuni. Le mani strette in un pugno alzate in aria perché tutti vedessero le manette ai polsi. Un errore grossolano del quale, magari, arrivare addirittura a ridere non appena forze dell'ordine e tribunali si sarebbero accorti della svista clamorosa. Solo che da quel 17 giugno 1983 ci vollero tre anni - fatti di galera, domiciliari, processi, sentenze di colpevolezza, solitudine - prima di svegliarsi da un incubo a occhi aperti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Portobello, recensione: l'odissea kafkiana di Tortora rivive nella strepitosa opera di Bellocchio

