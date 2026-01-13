Portobello | l' odissea di Enzo Tortora nel trailer della serie di Marco Bellocchio

Dal 20 febbraio su HBO Max, la serie di Marco Bellocchio ripercorre il caso giudiziario che coinvolse Enzo Tortora, noto conduttore di Portobello. Attraverso un’analisi accurata, il trailer offre uno sguardo sobrio sulla vicenda che segnò la sua carriera, restituendo un quadro fedele degli eventi e delle implicazioni legali e mediatiche di quegli anni.

Dal 20 febbraio su HBO Max la serie di Bellocchio che ricostruisce il caso giudiziario che rovinò la carriera del celebre conduttore di Portobello. Un uomo per bene coinvolto in un meccanismo kafkiano. Enzo Tortora si ritrovò da un momento all'altro al centro della cronaca giudiziaria dopo un inspiegabile arresto mostrato nel primo trailer di Portobello, serie diretta da Marco Bellocchio in arrivo su HBO Max a partire dal 20 febbraio. Fabrizio Gifuni, invecchiato e trasformato col make-up, interpreta il popolarissimo conduttore televisivo, spirito libero nonché uomo colto e rigoroso, nella serie scritta con Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore i cui primi due episodi sono stati mostrati in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il nuovo poster di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio; 'Portobello': svelato il poster ufficiale della serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni.

