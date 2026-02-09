Portobello | il trailer della serie di Bellocchio svela l’odissea di Enzo Tortora

È arrivato il primo trailer di Portobello, la serie di Marco Bellocchio dedicata a Enzo Tortora. Le immagini mostrano un racconto intenso e reale, che ripercorre l’odissea dell’ex conduttore televisivo. L’attesa si fa più forte: gli appassionati aspettano di scoprire come sarà rappresentata questa vicenda.

L’attesa è finita: il primo sguardo a Portobello, l’attesissima serie firmata da Marco Bellocchio, è finalmente disponibile. Dopo il debutto dei primi due episodi in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2025, il trailer ufficiale rilasciato oggi accende i riflettori su uno dei casi giudiziari più controversi e dolorosi della storia italiana: l’odissea di Enzo Tortora. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie evento in arrivo su HBO Max. La Trama: l’incubo di un uomo perbene Sviluppata in sei episodi, la serie ripercorre la parabola umana e legale di Enzo Tortora, il volto rassicurante della TV italiana che, all’apice del successo con il suo storico programma Portobello, viene travolto da accuse infamanti. 🔗 Leggi su Newsagent.it

