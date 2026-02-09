È arrivato il primo trailer di Portobello, la serie di Marco Bellocchio dedicata a Enzo Tortora. Le immagini mostrano un racconto intenso e reale, che ripercorre l’odissea dell’ex conduttore televisivo. L’attesa si fa più forte: gli appassionati aspettano di scoprire come sarà rappresentata questa vicenda.

L’attesa è finita: il primo sguardo a Portobello, l’attesissima serie firmata da Marco Bellocchio, è finalmente disponibile. Dopo il debutto dei primi due episodi in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2025, il trailer ufficiale rilasciato oggi accende i riflettori su uno dei casi giudiziari più controversi e dolorosi della storia italiana: l’odissea di Enzo Tortora. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie evento in arrivo su HBO Max. La Trama: l’incubo di un uomo perbene Sviluppata in sei episodi, la serie ripercorre la parabola umana e legale di Enzo Tortora, il volto rassicurante della TV italiana che, all’apice del successo con il suo storico programma Portobello, viene travolto da accuse infamanti. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Portobello: il trailer della serie di Bellocchio svela l’odissea di Enzo Tortora

Approfondimenti su Portobello Serie

Dal 20 febbraio su HBO Max, la serie di Marco Bellocchio ripercorre il caso giudiziario che coinvolse Enzo Tortora, noto conduttore di Portobello.

Ultime notizie su Portobello Serie

