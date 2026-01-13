Portobello | il trailer della nuova serie di Marco Bellocchio sulla vicenda di Enzo Tortora

Marco Bellocchio ha deciso di raccontare la vicenda di Enzo Tortora in una nuova serie tv intitolata "Portobello" e i primi due episodi della serie, ancora in fase di realizzazione, sono stati presentati in anteprima mondiale durante il Festival di Venezia 2025 nella sezione serie tv Fuori. 🔗 Leggi su Today.it

