Metrobus posizionato il nuovo asfalto | in via Settevalli riapre doppio senso ma occhio al limite di velocità

La circolazione torna a doppio senso di marcia, ma è stato confermato il limite di velocità a 30 chilometri orari. Il provvedimento riguarda – da oggi, 3 dicembre – il tratto stradale di collegamento tra Via Chiusi (Rotatoria Fezzuoglio) e Via Settevalli, interessato dai lavori del progetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

