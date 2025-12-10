Duemila presenze in tre giorni di ponte

Il primo fine settimana di apertura del Magico Natale di Bagno di Romagna, durante il ponte dell’Immacolata, ha registrato un'affluenza record. Secondo Tre Terme srl, in tre giorni sono state oltre duemila le presenze, confermando il forte interesse e la partecipazione della comunità e dei visitatori.

Il primo fine settimana di apertura del Magico Natale di Bagno di Romagna, quello dell'Immacolata – dice una nota di Tre Terme srl – è stato un successo indiscusso di affluenza e partecipazione attiva di pubblico. Durante tutto il weekend presso il Villaggio di Babbo Natale vi era un flusso costante di visitatori, turisti e residenti curiosi pronti anche a immortalarsi insieme alle Elfe e a Babbo Natale. Lunghe le file anche solo per farsi un selfie davanti alle simpatiche statue giganti luminose del giardino di Babbo Natale. A Babbo Natale sono state destinate, e non solo dai bimbi, circa 800 letterine solamente in queste primo weekend di ponte.

