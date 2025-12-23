Infrastrutture ponte sull’Archiano Pronta la ’via’ più sicura per i pedoni

È stato completato il primo intervento per la riqualificazione del ponte sull’Archiano, includendo la realizzazione di un nuovo marciapiedi. Questa opera rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’infrastruttura, offrendo ai pedoni una via più sicura e funzionale. L’intervento si inserisce nel progetto di recupero complessivo del ponte, volto a garantire una mobilità più sostenibile e sicura per tutta la comunità.

Primo passo verso il recupero del ponte stradale sull’Archiano che prevede anche la realizzazione di un marciapiedi. In questi giorni è stato fatto un lavoro di recupero, dopo una chiusura durata alcuni mesi, del ponte pedonale che collega Bibbiena Stazione con la zona Palazzetto. Un’opera che consente ai pedoni di attraversare in sicurezza questo tratto della cittadina casentinese. "Si tratta di un piccolo ponte a Bibbiena Stazione in zona Palazzetto - spiega il sindaco Filippo Vagnoli - che lega la sua importanza ai lavori che verranno fatti nel 2026 relativi ad una passerella pedonale sul torrente Archiano all’altezza di piazza Timossi, come opera di collegamento della ciclopista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infrastrutture, ponte sull’Archiano. Pronta la ’via’ più sicura per i pedoni Leggi anche: Cantiere sul ponte della Marradese, lavori verso la fine. "Restituiamo alla comunità una strada più sicura" Leggi anche: Stop ai mezzi pesanti sul ponte. Nuove regole e viabilità più sicura Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Infrastrutture, ponte sull’Archiano. Pronta la ’via’ più sicura per i pedoni - Primo passo verso il recupero del ponte stradale sull’Archiano che prevede anche la realizzazione di un marciapiedi. lanazione.it

Il ponte di Ceparana punta l’autostrada: pronti più di 34 milioni di euro - La firma è giunta nella sala Consiglio della Provincia della Spezia alla presenza del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ... ilsecoloxix.it

Cannata su Siracusa News: Sicilia Express, caro-voli, Ponte sullo Stretto, fondi per infrastrutture, Sisma ’90 e gestione dell’acqua - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.