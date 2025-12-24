Uno spazio moderno che coniuga forme dell’ architettura internazionale con simboli della nostra tradizione, come il colore " Giallo Milano " che caratterizza l’esterno della struttura. Forme contemporanee e arredi di design inseriti in un edificio dalle ampie vetrate che lo rende luminoso, arricchito dal capolavoro di ingegneria moderna del lucernario "petaloso", come lo chiamano i cittadini, che si apre a fiore. La nuova biblioteca di Corsico è stata inaugurata con oltre mille persone, curiose di scoprire un luogo nuovo, costruito rigenerando una vecchia struttura in stato di degrado e abbandono da oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata la biblioteca: "Uno spazio d’incontro"

Leggi anche: Inaugurata la palestra all'aperto di via Gomenizza: uno spazio per tutte le età

Leggi anche: "Convers-azioni in Biblioteca": primo incontro alla biblioteca Cannizzaro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inaugurata la biblioteca: "Uno spazio d’incontro" - Uno spazio moderno che coniuga forme dell’ architettura internazionale con simboli della nostra tradizione, come il colore " Giallo Milano " che caratterizza l’esterno della struttura. msn.com

Raffles The Palm Dubai, Ultra-Luxury 5 Star Hotel in Dubai (4K Hotel Tour & Review)

La biblioteca inaugurata domenica 21 dicembre si affaccia sul Naviglio e sul rinnovato parco Pozzi, con cui è collegata grazie a un luminoso ponte https://giornaledeinavigli.it/attualita/corsico-inaugura-la-nuova-biblioteca-rinascita-culturale-tra-design-e-comun - facebook.com facebook