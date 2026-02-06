Cirillo e il Consiglio regionale della Calabria esprimono cordoglio dopo la scomparsa di Cesare Ruperto

Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Cesare Ruperto, ex presidente della Corte costituzionale. Cirillo ha ricordato Ruperto come una figura di grande rilievo nel mondo giuridico e ha detto che la sua perdita si fa sentire profondamente. La notizia ha suscitato commenti e testimonianze di rispetto e stima da parte di molti.

Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Cesare Ruperto, Presidente emerito della Corte costituzionale. La scomparsa, avvenuta in data 6 febbraio 2026, è stata accolta con grande commozione dall’intero Consiglio regionale, che ha riconosciuto nel giurista un uomo di alto livello istituzionale, originario di Filadelfia, nel Vibonese, ma con una forte identità calabrese. Il Presidente Cirillo, con un comunicato ufficiale, ha sottolineato come la morte di Ruperto rappresenti “la perdita di un giurista di altissimo profilo” e un “uomo delle istituzioni”, valorizzando la sua storia, la sua origine e la sua influenza sul sistema legale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cesare Ruperto Il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale, Cirillo: "Il voto unanime atto di responsabilità" Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità una legge dedicata a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali. Consiglio regionale della Calabria, approvato il bilancio di previsione della Regione Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, segnando un importante passo avanti per lo sviluppo della regione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cesare Ruperto Argomenti discussi: Consiglio Regionale Calabria, Cirillo apre i lavori: Memoria è impegno per il presente; I vescovi della Calabria a confronto con il presidente del Consiglio regionale Cirillo: consegnata l’Agenda per i diritti di cittadinanza; Maltempo, Occhiuto informa l'aula sulle decisioni del Consiglio dei ministri e promette: Nessun cedimento della Regione rispetto a quanto richiesto · ilreggino.it; Maltempo, polemiche e impegni: il Consiglio regionale si apre sotto il segno dell’emergenza. Scomparsa di Cesare Ruperto: il cordoglio di Salvatore Cirillo e del Consiglio regionale della CalabriaIl Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha espresso il profondo cordoglio dell’assemblea legislativa per la morte di Cesare Ruperto. cosenzapost.it Vescovi incontrano Cirillo, consegnato un documento sui diritti di cittadinanza(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 GEN - Un dialogo istituzionale franco e orientato al bene comune ha caratterizzato la mattinata di lavori della Conferenza episcopale calabra, riunita oggi in sessione i ... msn.com E’ morto Cesare Ruperto, il presidente emerito della Consulta aveva 100 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.