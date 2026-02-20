Thailandia la polizia arresta un sospettato travestita da leone del Capodanno lunare
La polizia thailandese ha arrestato un uomo travestito da leone durante i festeggiamenti del Capodanno lunare. L’arresto è avvenuto dopo che il sospettato è stato sorpreso mentre tentava di rubare oggetti di valore all’interno di un tempio. Il sospettato si mimetizzava tra le maschere tradizionali, rendendo difficile il suo riconoscimento. Gli agenti hanno intercettato il soggetto mentre cercava di scappare con alcuni beni rubati. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori incuriositi.
La polizia thailandese, travestita con i costumi tradizionali del Capodanno lunare della danza del leone, ha arrestato un sospettato di furto con scasso durante una festa in un tempio. Prima dell’arresto, gli agenti sono stati ripresi mentre ballavano, come fossero completamente immersi nel personaggio. Il sospettato, un uomo di 33 anni, aveva fatto irruzione nella casa di un comandante della polizia locale a Bangkok, ben tre volte all’inizio di questo mese, portando via oggetti di valore per un valore di circa 2 milioni di baht (64.000 dollari). In un comunicato stampa, la polizia ha dichiarato di aver tentato più volte di arrestare l’uomo, ma questi era stato veloce nell’individuare gli agenti ed era riuscito a fuggire.🔗 Leggi su Lapresse.it
