Thailandia i poliziotti si travestono da leoni per arrestare un ladro alla festa del Capodanno cinese – Il video

Durante la festa del Capodanno cinese in Thailandia, i poliziotti hanno usato un trucco insolito per catturare un ladro. Hanno indossato costumi da leone e si sono mescolati tra la folla, attirando l’attenzione. Quando il sospettato si è avvicinato, gli agenti sono intervenuti rapidamente e lo hanno fermato. L’uso di costumi ha permesso di agire senza creare scompiglio tra i festeggianti. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, suscitando sorpresa tra gli spettatori.

La polizia thailandese ha escogitato un metodo decisamente innovativo per arrestare un ladro di preziosi artefatti buddisti. Approfittando delle festività per l'inizio del nuovo anno cinese, gli agenti in servizio nella cittadina di Nonthaburi si sono travestiti da leoni per cogliere di sorpresa il sospettato che si aggirava ad una festa nei pressi di un tempio. Secondo gli investigatori l'uomo, un 33enne con precedenti per droga e furti, il 4 febbraio scorso si era introdotto nella casa di un alto funzionario di polizia a Bangkok e aveva rubato una serie di oggetti di grande valore, tra cui diversi amuleti e due statuette di Buddha.