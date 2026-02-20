Pokémon torna alle basi Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch | ora hanno una nuova forma

Pokémon torna alle origini con il rilancio di Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch, in uscita il 27 febbraio. La decisione di riproporre questi classici dei Game Boy Advance deriva dalla popolarità duratura dei giochi tra i fan. Le versioni rinnovate presentano grafica migliorata e nuove funzionalità, attirando sia i nostalgici che i giocatori più giovani. La data di lancio coincide con il Pokémon Day, festa dedicata ai mostriciattoli tascabili.

I remake per Game Boy Advance dei primi giochi Pokémon arrivano su Switch il prossimo 27 febbraio. Il lancio coincide con il Pokémon Day, l'anniversario dedicato ai mostriciattoli tascabli, che nel 2026 compiono trent'anni.