Pokémon Kanto | leak suggerisce il ritorno di Rosso Fuoco e Verde Foglia per il 30° anniversario Fan in fermento

La notizia fa impazzire i fan di Pokémon. Un leak suggerisce che, per il 30° anniversario, potrebbero tornare i remake di Rosso Fuoco e Verde Foglia, i giochi usciti nel 2004 per Game Boy Advance. La community si prepara a festeggiare, sperando che questa indiscrezione si trasformi in realtà.

La community di Pokémon è in fermento: un leak suggerisce il possibile ritorno di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, i remake per Game Boy Advance del 2004, in tempo per il Pokémon Day 2026 del 27 febbraio. L’indiscrezione, lanciata dal leaker RiddlerKhu, ha acceso la speranza dei fan di rivivere le avventure nella regione di Kanto con una veste grafica moderna o un adattamento per le nuove console Nintendo Switch. L’attesa per un annuncio significativo si fa sentire, soprattutto considerando che il 2026 segna il trentesimo anniversario del celebre franchise Pokémon. L’immagine pubblicata da RiddlerKhu, che mostra le copertine dei giochi originali, ha innescato un’ondata di speculazioni tra gli appassionati, desiderosi di un ritorno alle origini, ma con le migliorie tecnologiche che il tempo ha reso possibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pokémon Kanto

Pokémon ha ufficialmente iniziato le celebrazioni per il suo trentesimo anniversario, che si concluderanno il 27 febbraio 2026 con il Pokémon Day.

Ultime notizie su Pokémon Kanto

