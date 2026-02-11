Il mondo dei Pokémon si prepara a tornare indietro nel tempo. Circolano voci di un possibile remake di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, i giochi che hanno segnato una tappa importante per molti fan. L’attenzione si concentra sul Pokémon Day del 27 febbraio, quando potrebbe arrivare una sorpresa legata a queste versioni. Per ora, si tratta solo di rumors, ma l’anticipazione cresce tra appassionati e addetti ai lavori.

Il futuro della serie Pokémon potrebbe guardare al passato. In vista del Pokémon Day del 27 febbraio, iniziano a circolare rumor su possibili annunci e tra questi spicca un’indiscrezione che riguarda Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia. Secondo il noto leaker RiddleKhu, i due titoli “torneranno presto”, un’affermazione breve ma sufficiente a riaccendere l’attenzione degli appassionati. Nessuna spiegazione aggiuntiva, ma il messaggio è stato accompagnato dalle immagini delle confezioni originali in inglese. Rosso Fuoco e Verde Foglia, pubblicati su Game Boy Advance nel 2004, erano già dei remake dei primissimi Pokémon Rosso e Verde usciti su Game Boy negli anni ’90. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, è in arrivo il remake del remake?

