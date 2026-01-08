Sciopero contro i trasferimenti forzati | coinvolti 650 lavoratori dei call center del mondo Enel
Domani si svolgerà uno sciopero nel settore delle telecomunicazioni, coinvolgendo circa 650 lavoratori dei call center del gruppo Enel nel Salento. L’azione mira a protestare contro i trasferimenti forzati e le condizioni di lavoro. La manifestazione rappresenta un momento di confronto per i lavoratori e le organizzazioni sindacali, evidenziando le preoccupazioni relative alle modalità di gestione delle situazioni di mobilità interna.
LECCE - Quella di domani sarà la giornata dello sciopero, anche nel Salento, per il settore delle telecomunicazioni. I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl hanno infatti organizzato una manifestazione regionale a Bari, con presidio a partire dalle 11 sotto la sede regionale di Enel.
