Dalla Regione 350mila euro per contrastare l’erosione a Focene

Fiumicino, 1 dicembre 2025 – Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Fiumicino esprime piena soddisfazione per gli i nterventi approvati dalla Regione Lazio a tutela del litorale di Focene, colpito in modo sempre più grave dal fenomeno erosivo. Il finanziamento di 350mila euro destinato al nostro territorio rappresenta un passo decisivo per garantire sicurezza ai residenti e protezione alle infrastrutture pubbliche che, in diverse zone, risultano ormai minacciate dall’avanzamento del mare. L’area antistante il tratto maggiormente esposto, nei pressi dello stabilimento “Baraonda”, è stata individuata come prioritaria per la realizzazione di una difesa radente con scogliera in massi natural i, soluzione oggi indispensabile per mettere in sicurezza abitazioni e servizi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it