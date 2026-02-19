Piscinola sorpreso a smontare auto rubata a Giugliano | arrestato 46enne dalla Polizia

A Piscinola, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia perché stava smontando parti di un’auto rubata a Giugliano. La polizia ha notato l’uomo mentre si dedicava all’attività sospetta in strada e lo ha fermato. Il 46enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva con sé diversi pezzi di auto risultate essere di un furto avvenuto poco prima. Gli agenti hanno sequestrato gli oggetti e portato in commissariato l’uomo, che ora dovrà rispondere di furto e ricettazione.

Sorpreso mentre smontava pezzi di un’auto rubata a Giugliano, un uomo di 46 anni, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato nel quartiere Piscinola. L’uomo è accusato di ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di due persone intente ad armeggiare su un’autovettura in via Luigi Incoronato. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Piscinola, sorpreso a smontare auto rubata a Giugliano: arrestato 46enne dalla Polizia Fuga da film con l’auto rubata. Inseguito e arrestato dalla poliziaUn inseguimento tra le campagne di Empoli ha portato all’arresto di un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine. Sorpreso dalla polizia mentre rubava all'interno di un'auto in sosta: arrestato 52enneUn uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania mentre tentava di rubare all’interno di un’auto parcheggiata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sorpreso a smontare l’auto rubata, ‘cannibale’ arrestato a PiscinolaL'uomo aveva, nelle vicinanze del veicolo, un borsone pieno di chiavi e utensili utili alla manomissione e allo smontaggio ... internapoli.it Piscinola, smonta un’auto rubata in strada: arrestato 46enneNel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente in via Luigi ... cronachedellacampania.it #Napoli - Piscinola, sorpreso a smontare auto rubata: arrestato 46enne #Cronaca #Piscinola #PoliziaDiStato #Arresto #AutoRubata #Ricettazione #Campania #Furto #Sicurezza #NanoTV facebook #Cronaca Piscinola: sorpreso a smontare un’auto rubata. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato x.com