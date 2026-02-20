Pisacane | Folorunsho fuori aggiornamenti su Mina e Mazzitelli per Cagliari-Lazio

Fabio Pisacane ha annunciato che Folorunsho è fuori causa a causa di un problema muscolare. Durante la conferenza, il difensore ha aggiornato sui recuperi di Mina e Mazzitelli, entrambi in corsa per la partita contro la Lazio. Il tecnico sta valutando le condizioni di alcuni giocatori chiave, mentre si prepara a schierare la formazione migliore possibile. La sfida si avvicina e il Cagliari cerca di recuperare in vista di un match decisivo per la stagione. La lista dei convocati verrà comunicata domani.

In vista della sfida di cartello contro la Lazio, la conferenza di Fabio Pisacane ha fornito chiarimenti sullo stato del Cagliari, sulle assenze e sulle scelte tattiche attese per la 26ª giornata. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di rimanere compatti e di trasformare le difficoltà in opportunità, senza indulgere in letture riduttive e senza personale buonismo. assenza di luperto e modifiche di formazione hanno accompagnato la vigilia, con una decisione basata sulle dinamiche delle ultime gare: se una pedina chiave manca, si privilegia la continuità del turnover e si adegua lo schieramento per non spezzare l'equilibrio.