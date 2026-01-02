Cagliari Mazzitelli | Milan? Speriamo di far bene Pisacane…

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha commentato in vista della sfida contro il Milan, in programma questa sera alle 20:45 alla 'Unipol Domus'. Nelle parole del giocatore, un’attenzione alla partita e alla volontà di fare bene, senza eccessivi proclami. L’attesa è per una gara difficile, con l’obiettivo di affrontare al meglio la 18ª giornata di Serie A nella stagione 2025-2026.

CAGLIARI XI: Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kiliçsoy. AC MILAN XI: Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Loftus-Cheek, Leao. x.com

