Atalanta Cagliari Pisacane | La vittoria contro la Roma ci ha dato tre punti fondamentali Su Folorunsho dico una cosa

In vista della sfida tra Atalanta e Cagliari, il tecnico rossoblù Pisacane ha commentato l'importanza della vittoria contro la Roma e ha anticipato le sfide future, sottolineando l'importanza dei tre punti e condividendo alcune considerazioni su Folorunsho. La conferenza stampa ha messo in luce la preparazione e le aspettative per l'incontro imminente.

Atalanta Cagliari, Pisacane in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Dea. Ecco le parole del tecnico dei rossoblù Alla vigilia di Atalanta Cagliari Pisacane ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune delle cose dette dal tecnico rossoblu. VITTORIA ROMA – «La vittoria sulla Roma ha dato i tre punti che mancavano da tempo.

