Pisa I’m | il sondaggio Iling-Junior | Deve giocare da titolare
Prosegue la collaborazione tra la nostra redazione e il programma televisivo " Pisa I’m ", condotto da Eva Marcello e Lorenzo Aliberti su 50 Canale e trasmetto in diretta tutti i venerdì alle 21 quando il Pisa Sporting Club disputa le proprie partite nel week end. Il nuovo sondaggio realizzato "a quattro mani" ha proposto ai tifosi nerazzurro un quesito su uno dei volti nuovi, arrivato nelle battute finali del mercato invernale e visto, per un breve spezzone di gara, venerdì scorso contro il Milan: " Samuel Iling-Junior deve giocare dal primo minuto nel derby con la Fiorentina?". La risposta al sondaggio proposto su tutti i canali sociali della trasmissione "Pisa I’m" ha ricevuto una risposta praticamente plebiscitaria: il 98% degli utenti ha risposto con un "Sì". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
