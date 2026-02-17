Buon debutto per Iling-Junior Si gioca una maglia da titolare

Iling-Junior ha ottenuto la sua prima maglia da titolare venerdì sera contro il Milan, dopo aver mostrato buone qualità tecniche e fisiche in pochi minuti di gioco. La sua presenza in campo, anche se breve, ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, che hanno notato la sua reattività e precisione nei passaggi.

C’è un giocatore che nella serata di venerdì contro il Milan, pur disputando una quarantina di minuti scarsi nella ripresa, ha dimostrato di avere qualità tecniche e fisiche in grado di risultare decisive – in positivo – per l’economia della compagine nerazzurra. Si tratta dell’inglese Samuel Iling-Junior, subentrato al 56’ al posto di Tramoni e messosi in evidenza. Il giocatore arrivato dall’Aston Villa via West Bromwich Albion, proprio contro il tecnico che lo ha lanciato tra i professionisti in Italia (Max Allegri guidava la Juventus quando mise in campo l’esterno britannico), ha vissuto un debutto positivo a livello personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buon debutto per Iling-Junior. Si gioca una maglia da titolare Napoli-Roma: Conte riparte dal 3-4-2-1, Politano si candida per una maglia da titolare Raspadori è al 100% nerazzurro. Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa Raspadori è ufficialmente un giocatore dell'Inter, mentre Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Buon debutto per Iling-Junior. Si gioca una maglia da titolare. Buon debutto per Iling-Junior. Si gioca una maglia da titolareL’alternativa più plausibile sulla corsia mancina è Mehdi Leris, già impiegato in questa posizione con buoni risultati, con Iling-Junior posizionato sulla trequarti. Il franco algerino a una buona ... lanazione.it Iling-Junior al Pisa, scheda fantacalcio: i consigli per l’astaIling Junior al Pisa - UFFICIALE, Iling Junior è un nuovo giocatore del Pisa: la scheda fantacalcio e i consigli per l'asta ... fantamaster.it Quanto ci è mancato un giocatore così nel girone di andata. Probabilmente lui insieme a Durosinmi (ieri entrato troppo tardi, chissà se è un discorso di condizione) e Iling Junior, alzeranno e non poco il livello tecnico di questa squadra. Sarà tardi Probabilme facebook . @PisaSC, Hiljemark: "Non cambierò sistema di gioco. Contro il Verona torna Cuadrado e ci sarà anche Iling-Junior. Restano ai box Albiol, Vural, Denoon e Semper" shorturl.at/9vh6b x.com