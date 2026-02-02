Pisa colpo last minute | arriva Iling-Junior

Questa mattina il Pisa ha annunciato l’arrivo di Iling-Junior, nel giro di ultime ore di mercato. La società ha chiuso l’affare all’ultimo minuto, rinforzando la rosa in vista delle prossime partite. I tifosi si aspettano già di vedere il nuovo acquisto in campo nelle prossime settimane.

Pisa, 2 febbraio 2026 – Il Pisa si appresta a vivere da protagonista questo ultimo giorno di calciomercato. Il gong è fissato per stasera, e i nerazzurri dovranno lavorare su più fronti. Primo fra tutti quello legato alla panchina, visto che sembra sempre più vicino l’arrivo come allenatore dell’ex centrocampista di Genoa e Palermo Oscar Hiljemark. La società nerazzurra, però, ha in mente anche di rinforzare la rosa, trovando qualche innesto last minute per completare l’organico. Negli ultimi minuti, infatti, c’è stata una forte accelerata per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Samuel Iling-Junior, esterno d’attacco inglese classe 2003, sembra davvero vicino a vestire la maglia del Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Samuel Iling Junior torna in Serie A.

Il Pisa Sporting Club annuncia l’ingaggio di Rafiu Durosinmi, arrivato a titolo definitivo dal Viktoria Plzen.

Samuel Iling-Junior al @PisaSC! L'ex @juventusfc arriva in prestito fino a giugno dall' @AVFCOfficial. @SkySport x.com

