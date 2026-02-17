A causa delle condizioni meteo avverse, le qualificazioni degli aerials di sci freestyle a Livigno sono state posticipate. La neve e le raffiche di vento hanno reso impossibile lo svolgimento delle gare previste oggi, che avrebbero deciso i primi qualificati per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il meteo cambia il programma odierno in quel di Livigno, località dell’Alta Valtellina teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina 2026. A causa delle condizioni metereologiche avverse, contrassegnate da abbondanti nevicate, sono state infatti cancellate le due sessioni di qualificazione della specialità aerials. La notizia è stata comunicata dalla Federazione Internazionale pochi minuti fa. I segmenti previsti coinvolgevano sia gli atleti della categoria maschile che quelli della categoria femminile. Inizialmente l’inizio delle ostilità era previsto per le 10:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, rinviate le qualificazioni degli aerials a Livigno. La causa

Sci freestyle, Kotovskyi e Vinecki dettano legge negli aerials di Lac-BeauportA Lac-Beauport, in Canada, si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che farà parte del programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sci freestyle, Australia e Cina dettano legge in gara-1 negli aerials a Lake PlacidLa prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di aerials si è conclusa a Lake Placid, con Australia e Cina in evidenza nelle competizioni di sci freestyle.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.