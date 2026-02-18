Aerials Marion Thenault domina le qualificazioni alle Olimpiadi bene Danielle Scott

Marion Thenault ha vinto le qualificazioni di Aerials femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dimostrando sicurezza e tecnica durante le prove. La francese ha ottenuto il miglior punteggio grazie a un salto impeccabile, che le ha garantito il primo posto e la qualificazione diretta alla fase finale. Nella stessa competizione, Danielle Scott si è piazzata bene, ottenendo un risultato positivo e mantenendo alte le speranze di accesso alle Olimpiadi.

Marion Thenault si è imposta con fermezza in occasione delle qualificazioni valide per la prova di Aerials femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La canadese, pronti-via, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, proponendo un salto di altissimo livello. Nello specifico l'atleta nordamericana ha eseguito un Back Full-Full-Full, raccogliendo l'elevato punteggio di 108.61 e regolando ampiamente l'australiana Danielle Scott, seconda con 99.59 proponendo la stessa tipologia di salto seppur inferiore a livello qualitativo. Bene poi la cinese Siao Qim, terza con un Back Lay-Full-Full valutato 90.