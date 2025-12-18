Sequestrati oltre 15.000 fuochi d’artificio e 18.000 prodotti non sicuri | bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Avellino

La Guardia di Finanza di Avellino intensifica i controlli in vista delle festività natalizie, sequestrando oltre 15.000 fuochi d’artificio e 18.000 prodotti non sicuri. L’azione si concentra sulla lotta a illeciti legati alla vendita e alla detenzione di articoli pirotecnici, contrastando anche contraffazione e abusivismo commerciale. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio.

© Avellinotoday.it - Sequestrati oltre 15.000 fuochi d'artificio e 18.000 prodotti non sicuri: bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Avellino Con l'approssimarsi alle festività di Natale e Capodanno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Avellino ha intensificato l'attività di contrasto agli illeciti in materia di detenzione e vendita di fuochi d'artificio, nonché alla contraffazione, all'abusivismo commerciale organizzato e.

